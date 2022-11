Cicco Sanchez: finalmente in concerto a Milano al Rock’n’Roll

Mercoledì 26 ottobre – Rock’n’Roll, Milano

Finalmente le date live di Cicco Sanchez sono cominciate; Il tour è partito da Milano il 26 ottobre. Un locale, intimo, perfetto per l’atmosfera creata dalla musica nostalgica e avvolgente del cantante Torinese.

Tanti ospiti e moltissimi brani dai più storici come “Cose che non dovrei dirti” a canzoni contenute nell’ultimo album uscito lo scorso 3 dicembre 2021 “Nostalgia Liquida”.

“‘Nostalgia liquida’, come la pioggia, la vodka, le lacrime. Ho reso il dolore un terreno fertile da cui sono nate e cresciute queste canzoni, come fiori nel deserto, o sui balconi dei palazzi in periferia – racconta Cicco Sanchez – Sono sprofondato nel mio passato, ho scritto gran parte dell’EP in quarantena, chiuso in camera mia come quando tutto questo é iniziato. Il concetto di ‘nostalgia liquida’ si divide in due parti: ci sono momenti che vorrei rivivere e altri che vorrei non aver mai vissuto. Tutto questo scatena un’infinità di emozioni e sensazioni forti, nel bene e nel male. Immagina una parete immensa piena di fotografie, questo è il mio EP”.

Un concerto per veri fan, che aspettavano da tempo questa occasione; Ospiti come Giulia Jean, Fred de Palma, Axos e Casadilego hanno accompagnato l’artista per tutta la serata cantando insieme i loro feat di successo. Da “Ora o mai più”, “L’alba e il tramonto” e “Pensieri Brutti”.

Visibile la maturità artistica che Cicco Sanchez ha raggiunto negli anni, dai tempi di “Cous cous del discount” ad ora; quanto tempo! Tempo per migliorarsi, esplorarsi e consolidare la propria immagine artistica, di un cantante torinese un po’ happy/sad che ha voglia di spaccare!

Il concerto si conclude con Jvli alla chitarra e “Girasole”. Niente da aggiungere; la chiusura perfetta di una serata romantica e nostalgica al punto giusto.