Attrae cinghiali con il cibo sotto casa e poi li prende a fucilate dal balcone. Denunciato cacciatore “da remoto”

Un uomo della provincia di Udine attraeva selvaggina sotto casa per poi sparargli dal balcone. L’individuo è stato denunciato e in casa sua sarebbero state ritrovate diverse armi da fuoco

Storia al limite dell’inverosimile

Si legge spesso, ultimamente, di gente che lavora in “Smart Working”. Il classico lavorare da casa, diventato famoso e spopolato maggiormente durante il Covid e nel suo immediato post. Una tendenza che l’uomo protagonista di questa storia ha deciso di far diventare un mantra, creando follia e caos davanti casa sua.

L’uomo di Corno di Rosazzo, vicino Udine, avrebbe infatti attratto dei cinghiali nel centro urbano con l’intento di seviziarli sotto casa sua. Un’azione astuta da parte sua, ma che va contro la legge. Infatti, l’individuo è stato immediatamente denunciato dopo alcune indagini.

Cosa è successo?

L’uomo è stato accusato di foraggiamento, ossia l’attirare selvaggina in maniera artificiale. Reato gravissimo, considerando che è illegale in tutta Italia e che ha lo scopo di proteggere la fauna. Tra le altre contestazioni ci sono anche detenzione di alcuni armi non dichiarate, oltre a reti per catturare uccelli (anche esse illegali in Italia). A far scattare l’allarme sono state alcune segnalazioni del vicinato, visto che l’uomo ha inevitabilmente messo in pericolo la popolazione con queste scelte folli.