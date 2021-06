Cinque serie da vedere assolutamente a Luglio

Il mondo dello streaming offre una vasta offerta di canali dedicati a serie tv vecchie e nuovissime, tra i più famosi il colosso Netflix che ogni mese aggiorna la propria piattaforma streaming introducendo nuove serie tv, alcune prodotte personalmente.

Di solito ciò che colpisce di una serie tv è il mondo in cui le puntate risultano appetibili al pubblico anche se immediatamente disponibili. I più grandi lo sapranno, una volta era possibile seguire una serie tv solo con una pubblicazione a settimana, ora invece i canali streaming ci offrono l’intero pacchetto della serie per poi aspettare il rinnovo della nuova stagione. Quali sono le cinque serie che dovete assolutamente vedere a Luglio? Eccole di seguito:

La seconda stagione di Ted Lasso

Il 23 Luglio sulla piattaforma Apple+ sarà disponibile la seconda stagione di Ted Lasso interpretato da Jason Sudeikis. La serie di dodici episodi mostra la vita di un allenatore universitario di football che si impegna ad allenare una squadra di professionisti in Inghilterra.

I Luminari- Il Destino Nelle Stelle

Una miniserie targata BBC disponibile dal 7 Luglio 2021. Si tratta della prima stagione di una miniserie ambientata in una Zelanda nel 1860 sull’Isola del Sud della Nuova Zelanda. Eva Green e Anna Wetherell saranno le due giovani donne protagoniste che prendono vita dal libro di Eleanor Catton in un romanzo estivo.

Generazione 56k

La tanto attesa sere dei The Jackal arriverà il 1 Luglio 2021 e si propone di fare un tuffo negli anni novanta. In particolare i The Jackal tratteranno dell’ingresso di internet nelle nostre vite in una chiave del tutto comica e vera.

Sky Rojo- Seconda Stagione

La serie di Alex Pina ritorna per una seconda stagione il 23 Luglio 2021 sulla piattaforma streaming Netflix. Il creatore della Casa di Carta aveva alzato di molto le aspettative su questa serie e la seconda stagione è stata approvata a seguito di un apparente interesse da parte dei fan della prima serie.

Monster & CO, la serie- Lavori in corso

Strano ma vero, il più famoso cartoon Pixar diventa una serie tv, la stagione 1 sarà disponibile dal 1 Luglio su Disney+. Si ambienterà dopo il primo film Monster & CO e si incentrerà principalmente su Tylor Tuskmon, un giovane studente laureatosi con il massimo dei voti alla Monster University. Tylor dovrà improvvisamente imparare a far ridere invece che spaventare come una volta. Sarà un duro lavoro!