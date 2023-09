Ciro Borrelli: il classe 2006 lascia Napoli per la Salernitana dopo 7 anni

La sessione di mercato estiva è stata particolarmente importante in casa Napoli perché la dirigenza ha lavorato per costruire un nuovo gruppo squadra per la stagione 2023/2024 che non avesse nulla da invidiare a quello dei campioni di Italia.

Non solo per la prima squadra perché la dirigenza ha lavorato anche sul mercato giovanile formalizzando diverse cessioni. Tra queste anche quella di Ciro Borrelli, centrocampista classe 2006 che andrà a rafforzare il reparto della Salernitana per la stagione 2023/2024.

Ne ha parlato la pagina Giovanili Napoli: “Il Napoli ha ceduto in prestito secco il centrocampista Ciro Borrelli alla Salernitana. Una vita in azzurro per Ciro che a dieci anni è entrato nel vivaio partenopeo, quest’anno complice la mancata iscrizione al campionato under 18 si è preso una decisione giusta, quella di fargli fare un’esperienza in analoga categoria con ovviamente più possibilità di giocare con continuità“.

“E’ quello che serve a Ciro che è un giocatore che ha bisogno di minuti e ritmo per esprimersi al meglio. Centrocampista d’ordine, tecnica e personalità. Sarà un anno fondamentale, un anno di transizione, l’obiettivo però è chiaro: tornare a Napoli la prossima stagione da protagonista“.

Insomma, una grande opportunità per il giovane mediano che avrà l’opportunità di mettersi in mostra e tornare in maglia azzurra con minuti ed esperienza nelle gambe.