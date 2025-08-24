Ciro Venerato: “Accordo raggiunto, la SSC Napoli chiude un colpo da 70 milioni di € complessivi”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha aggiornato a Rai 2 sulla complessa trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund, centravanti danese seguito ormai da settimane. Secondo quanto riportato, le due società hanno già raggiunto un’intesa di massima sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con opzione di riscatto fissata a 45 milioni. Un accordo che soddisfa entrambe le parti dal punto di vista economico e tecnico, ma che resta ancora incompleto a causa delle richieste avanzate dal calciatore stesso, desideroso di maggiore stabilità contrattuale e di certezze sul proprio futuro.

Il nodo principale riguarda infatti la formula del trasferimento. Hojlund, che considera Napoli una tappa ideale per rilanciarsi da protagonista, non si accontenta del semplice diritto di riscatto e pretende l’inserimento dell’obbligo di riscatto. La società azzurra sta seriamente prendendo in considerazione questa possibilità, consapevole che si tratti di un dettaglio fondamentale per la chiusura positiva dell’operazione.

L’ultima parola, in questo senso, spetta al presidente Aurelio De Laurentiis, che entro breve dovrà dare il proprio assenso definitivo per blindare il colpo. Anche sul piano dell’ingaggio c’è ancora una lieve distanza: il Napoli ha messo sul piatto 5 milioni di euro a stagione, mentre il giocatore ne chiede 6. Una forbice minima che lascia intendere come l’accordo sia ormai molto vicino e potenzialmente risolvibile con un piccolo sforzo reciproco. Tra costo del cartellino, 50 milioni, ed ingaggio di 5 milioni l’anno per i prossimi quattro anno, la SSC Napoli chiude quindi un colpo da 70 milioni di euro complessivi fino al 2029.

Parallelamente all’operazione Hojlund, il Napoli continua a muoversi su più fronti per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. In uscita resta monitorata la posizione di Eljif Elmas, mentre sul mercato in entrata gli azzurri sono prossimi a chiudere per Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia considerato un profilo giovane e di prospettiva. Non è da escludere, inoltre, un nuovo assalto a Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone seguito da tempo dal direttore sportivo Giovanni Manna e ritenuto una pedina utile per completare il reparto mediano. Il club partenopeo, dunque, è attivissimo e lavora senza sosta per consegnare al tecnico una squadra competitiva in grado di affrontare al meglio la nuova stagione.