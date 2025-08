Napoli, Ciro Venerato svela: “Si chiude per Gutierrez del Girona: le cifre del trasferimento”

Il trasferimento di Miguel Gutierrez alla SSC Napoli è ormai cosa fatta. A confermarlo è Ciro Venerato, giornalista della RAI, durante l’edizione del TG Sport. Secondo quanto riportato, il club partenopeo avrebbe già definito l’accordo per l’arrivo del talentuoso terzino sinistro spagnolo. Il Napoli, infatti, ha deciso di puntare con decisione su Gutierrez, classe 2001 in forza al Girona, squadra rivelazione dell’ultima stagione di Liga.

Il difensore firmerà un contratto quinquennale, legandosi al club di Aurelio De Laurentiis fino al 2030. Le cifre dell’operazione sono già delineate: al Girona andranno 18 milioni di euro + bonus, cifra che testimonia la forte volontà della dirigenza azzurra di assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo. Il contratto è pronto, e l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro metà settimana, quando saranno completate tutte le formalità burocratiche.

Si tratta di un colpo importante per Antonio Conte, che ha chiesto rinforzi precisi per la sua nuova avventura napoletana. Con l’innesto di Gutierrez, il reparto difensivo guadagna tecnica, velocità e una buona dose di esperienza internazionale, nonostante la giovane età del calciatore. Con questo affare, il mercato del Napoli entra nel vivo e manda un segnale chiaro: la squadra è pronta a tornare competitiva ai massimi livelli, sia in Serie A che in ambito europeo.

Queste le dichiarazioni dell’esperto di mercato: “Entro metà settimana si chiude per Miguel Guiterrez, esterno mancino del Girona. Trasferimento da 18 milioni con bonus, mentre al giocatore verrà assicurato un ingaggio da 2,3 milioni di euro più bonus, per arrivare a 2,5, per cinque anni. Annuncio a metà settimana dopo alcuni giorni di riflessione“. Tra costo del cartellino ed ingaggio su cinque anni, per il Napoli si tratta di un’operazione da oltre 32 milioni di euro.