Napoli, trattativa per l’ottavo acquisto estivo in via di definizione: l’annuncio di Ciro Venerato

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato e si avvicina al colpo Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia. Dopo settimane di contatti e trattative, il club di Aurelio De Laurentiis ha scelto di aumentare l’offerta, passando da 17 a 17,5 milioni di euro, un segnale forte che testimonia la volontà di portare a termine l’operazione. L’intesa tra le parti appare ormai molto vicina e dalle ultime indiscrezioni filtra ottimismo, con la possibilità che la fumata bianca arrivi subito.

Secondo le notizie confermate da Ciro Venerato, noto giornalista RAI ed esperto di calciomercato, la trattativa tra il Napoli e il Siviglia è entrata nella fase decisiva. Restano da definire alcuni dettagli, ma l’aumento dell’offerta ha di fatto sbloccato l’impasse che frenava l’operazione. La società andalusa sembra orientata ad accettare la proposta, mentre l’entourage del calciatore avrebbe già espresso la propria disponibilità al trasferimento. Si tratta quindi di una situazione che viaggia spedita verso la definizione finale.

L’eventuale arrivo di Juanlu Sanchez rappresenterebbe un tassello fondamentale per il progetto tecnico di Antonio Conte, che considera la fascia destra un reparto da rinforzare urgentemente. Il giovane spagnolo, classe 2003, ha dimostrato in Liga di possedere qualità importanti: velocità, resistenza, duttilità tattica e una buona capacità di adattarsi a diversi moduli. Un profilo che si sposa perfettamente con le idee del nuovo allenatore, desideroso di costruire una squadra solida e competitiva in ogni reparto.

Con questa operazione, il Napoli conferma la propria strategia di mercato: puntare su giocatori giovani ma già pronti per la Serie A, capaci di garantire presente e futuro al progetto. L’investimento da 17,5 milioni di euro sottolinea la fiducia della società nelle potenzialità del talento spagnolo, che potrebbe diventare un punto fermo della nuova era azzurra. L’ufficialità è attesa a breve, ma la strada è ormai tracciata: il matrimonio tra Juanlu Sanchez e il Napoli sembra solo questione di tempo.

Tra costo del cartellino, 17.5 milioni di euro, ed ingaggio da 2.3 milioni di euro a salire per cinque anni (oltre 12 milioni fino al 2030), la SSC Napoli chiude un acquisto da oltre 30 milioni di euro complessivi.