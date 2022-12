Ciro Venerato: “Lukic piace, ma c’è un’altra idea per sostituire Demme”

Qui di seguito le dichiarazioni di Ciro Venerato: “Lukic? È sempre stato seguito dal club, è un jolly importante, ma non credo sia un obiettivo per gennaio. Qualora dovesse andare via Demme, Spalletti punterebbe su Gaetano. A giugno Sasa arriverà ad un anno dalla scadenza e potrebbe essere presa in considerazione l’idea di affondare il colpo, ma piace alla Roma, a club di Bundes e di Premier.

Frattesi? Il calciatore è romanista e vuole giocare per la Roma. È stimato da Giuntoli e dalla società, ma la richiesta del Sassuolo è elevata. È una situazione da monitorare ma sicuramente per giugno, non per gennaio. Il Napoli vuole calciatori felici di vestire la maglia azzurra, perché questo deve essere punto arrivo. Se il club neroverde non dovesse abbassare le sue pretese economiche, allora l’operazione non sarà presa in considerazione”.