Ciro Venerato: “Napoli, deciso un addio in attacco. Ho un retroscena su Mauro Icardi”

In casa Napoli si pensa già al prossimo futuro. La squadra di Rino Gattuso, infatti, dopo un periodo ‘no’, si è finalmente ripresa ed ha iniziato di nuovo a fare risultati importanti. Attualmente, infatti, gli azzurri sono in zona Europa anche se la Champions League è ancora distante. L’Atalanta, infatti, sta facendo una stagione eccezionale.

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Ciro Venerato. Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato di diversi aspetti. Ecco quanto evidenziato: “Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, di comune accordo con Gennaro Gattuso, hanno deciso che Fernando Llorente andrà via da Napoli al termine della stagione. Il giocatore, quindi, non farà più parte del club azzurro e lascerà la squadra“.

“Il giocatore sarà sostituito con un altro attaccante ed i nomi più caldi sono sostanzialmente due, quello di Andrea Belotti e di Domenico Berardi“.

Ciro Venerato ha poi parlato anche di un altro possibile acquisto, l’attaccante dell’Inter attualmente al PSG, Mauro Icardi. Ecco quanto dichiarato alla trasmissione radiofonica Microfono Aperto: “Mauro Icardi ha detto no al Napoli non una volta sola, ma in più occasioni. Se volete una conferma di quanto ho appena riferito, andate da Wanda Nara. Quando un giocatore viene chiamato da parte di una società come la SSC Napoli, deve essere onorato. Icardi non più rifiutare un club di prestigio come il Napoli perché non è nemmeno un millesimo di Diego Armando Maradona“.

Aurelio De Laurentiis, quindi, come confermato da Ciro Venerato, ci ha provato più volte ad acquistare Mauro Icardi, ma l’attaccante ha sempre dato buca. Anche la scorsa estate il club partenopeo avrebbe formulato delle possibili proposte, ma la coppia Icardi-Wanda ha rifiutato di trasferirsi in Campania ed ha preferito Parigi.