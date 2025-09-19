City-Napoli: Milinkovic preferito a Meret, ecco perché

La scelta dietro di Vanja Milinkovic Savic al posto di Alex Meret tra i pali contro il Manchester City non è casuale, con Antonio Conte che ha preferito far giocare il portiere serbo non solo per far riposare l’estremo difensore friulano

Il Manchester vince contro il Napoli

Un Manchester City in buon stato di forma ha affrontato ieri sera il Napoli di Antonio Conte. Gli uomini di Pep Guardiola si sono mostrati, come sempre, in ottimo stato e hanno dimostrato di poter tornare ad essere quella schiacciasassi che ormai due anni fa vinse la Champions League.

Quello di ieri sera, nonostante la sconfitta, è sembrato un buon Napoli. Un Napoli che ha resistito e tenuto testa ai citizens, almeno fino al cartellino rosso di Giovanni Di Lorenzo. L’espulsione dell’esterno azzurro ha fatto sì che i partenopei abbassassero il tiro e perdessero di lucidità, lasciando maggior spazio alle iniziative avversarie.

Milinkovic su Meret

Tra i grandi protagonisti della serata Vanja Milinkovic Savic, che per tante testate giornalistiche si è meritato un buon voto. Tra ampie sufficienze e addirittura alcuni sette, il portiere serbo ha giocato una buona partita. Sfida in cui ha giocato al posto di Alex Meret, che Antonio Conte ha preferito non far giocare per sfruttare le capacità da lanciatore del serbo, che ha potuto creare nuovi spazi sulle ripartenze.