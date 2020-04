City, Walker la combina grossa: vìola la quarantena per un festino con escort

Boris Johnson fa retromarcia e adotta misure drastiche in Gran Bretagna per porre rimedio alla crisi sanitaria da Covid-19. Ai cittadini viene chiesto di restare in casa e limitare i rapporti sociali, ma non tutti si attengono alle regole, compreso chi dovrebbe dare l’esempio.

E’ il caso di Kyle Walker, terzino del Manchester City, che ha violato le restrizioni imposte per l’emergenza Coronavirus per organizzare un festino in casa sua con due escort e un amico.

La notizia, riportata dal tabloid inglese The Sun, ha fatto in poco tempo il giro del mondo, finendo sulle prime pagine di numerosi quotidiani.

A confermare l’accaduto ci ha pensato proprio una delle escort, che ha raccontato ciò che è successo ai microfoni del noto tabloid inglese.

E pensare che proprio Walker pochi giorni fa era stato protagonista, tramite i propri profili social, di una campagna di sensibilizzazione per i suoi fan volta a sostenere il servizio sanitario nazionale, messo a dura prova dall’emergenza coronavirus.