Cj Miles, sconvolgente rivelazione: “Un milionario mi ha dato180mila dollari per una notte di ballo”

A lasciare spiazzati sono le rivelazioni di Cj Miles, ex spogliarellista e superstar di OnlyFans. A ripercorrere la sua storia, iniziata dal suo arrivo a Las Vegas, dopo una vita vissuta in povertà nelle Filippine, è Dagospia.

“180mila dollari per una notte di ballo” – Sebbene oggi la donna conti ben 2,2 milioni di follower, non dimentica le radici. La star di Onlyfans è originaria delle Filippine, in cui ha vissuto in povertà. È giunta a Las Vegas con solo 100 dollari in tasca, decidendo di lavorare come spogliarellista.

Per 12 anni Cj Miles si è esibita nel club Spearmint Rhino, dove in poco tempo è arrivata a scalare le gerarchie e guadagnare 180mila dollari in una notte. Riguardo gli anni come spogliarellista, l’influencer ha così raccontato: “Essere una spogliarellista a Las Vegas non è come essere una spogliarellista da nessun’altra parte. Tutti portano soldi da bruciare e c’è un milionario nel club praticamente ogni settimana, ma questi ricchi uomini d’affari si aspettano un grande spettacolo in cambio. Ero conosciuta come l’angelo della notte”

Ha poi spiegato di aver dovuto lavorare su turni lunghi, aggiungendo: “La mia arma segreta era essere piccola e avere una forte etica del lavoro. Gli uomini mi chiedevano costantemente di andare nei loro hotel, ma guadagnavo abbastanza per non aver bisogno di salire da loro. A differenza di molte altre ragazze, ho sempre lavorato sobria, niente bevande o droghe”.

A sconvolgere, però, è stato l’inaspettato aneddoto raccontato da Cj Miles: “C’era un ragazzo che era un tale fan che mi ha dato il mio più grande compenso: 180.000 dollari per una notte di ballo. Ho usato i soldi per comprare una casa alla mia famiglia nelle Filippine. Siamo cresciuti senza niente, quindi è stato fantastico essere in grado di farlo. Non l’ho più visto dopo. Non so nemmeno come si chiama e ha cambiato numero”.