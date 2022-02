Clamoroso dall’Inghilterra: la Roma interessata a CR7 del Manchester United

Clamorosa notizia di mercato quella lanciata nelle ultime ore dall’Inghilterra, più precisamente dal Sun. Secondo il media inglese Cristiano Ronaldo sarebbe in procinto di lasciare il Manchester United a causa di una stagione non esaltante e non in linea con le aspettative della vigilia.

Ovviamente vari club si sono subito interessati alla situazione che riguarda il portoghese: tra i tanti ci sarebbe addirittura la Roma. Una pista più di Fantacalcio che di calciomercato, perché l’eventuale trattativa non sembrerebbero percorribile. In primis per un fattore economico, in quanto CR7 guadagna attualmente 23,5 milioni di euro netti a stagione.

In secondo luogo, anche per una questione di ambizioni. Al ritorno al Manchester, Ronaldo ha affermato di non giocare per lottare per un quinto o un sesto posto, ma per obiettivi ben più alti. Infine non sono da dimenticare alcuni screzi avuti in passato tra la stella portoghese e José Mourinho, che comunque di certo non si opporrebbe all’acquisto.

L’unico elemento leggermente favorevole all’eventuale operazione è la presenza di Jorge Mendes, agente sia di José Mourinho che di Cristiano Ronaldo. Ma si tratta di ben poca roba rispetto ai giganteschi ostacoli che la pista presenta.

Ben più probabile è invece un trasferimento in estate di Cristiano Ronaldo al PSG, soprattutto in ottica del trasferimento quasi già annunciato di Mbappé dal club parigino al Real Madrid.