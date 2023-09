Clamoroso dall’Inghilterra: Sancho può andare alla Roma

Jose Mourinho vuole Jadon Sancho del Manchester United alla Roma, dopo essere stato bandito dalle strutture principali dei Red Devils

Jadon Sancho è apparentemente legato a un trasferimento alla Roma, con Jose Mourinho che starebbe cercando di ingaggiarlo dal Manchester United, come riporta Il Romanista. Il giocatore si è unito al Manchester United sotto la guida di Ole Gunnar Solskjær per la cifra esorbitante di 73 milioni di sterline per rinforzare l’attacco.

Missione compiuta per le gerarchie dello United quando tutto si è concretizzato nel luglio 2021, dopo un quadriennio fenomenale al Borussia Dortmund (50 gol, 64 assist e 22 presenze in Inghilterra all’età di 21 anni). Ten Hag e i dissapori di Sancho sono arrivati al punto che il manager si è sentito obbligato a lasciare a casa l’ala nella sconfitta per 3-1 contro l’Arsenal in Premier League a causa delle sue prestazioni insufficienti in allenamento.

Sancho ai margini dello United

Nonostante le sue proteste per il contrario, si è avuta la sensazione che Sancho non stia rispettando gli standard stabiliti dal suo capo né in allenamento né in partita. Il suo scarso rendimento allo United, 12 gol e 6 assist in più di due stagioni, è inferiore a quello del Dortmund, che lo ha portato alla ribalta.

La Roma è attualmente al 13° posto della classifica di Serie A e sembra che abbia bisogno di un’ala che la aiuti a segnare più gol. Jose Mourinho può fornire un’ancora di salvezza alla nostra ala e aiutarla a risollevarsi in questo momento difficile del club.

Sancho è un giocatore che ha bisogno di giocare di più e il passaggio alla Roma potrebbe dargli l’iniezione di fiducia di cui ha bisogno. Solo se un giocatore si impegna a fondo può competere in Premier League. Sarà molto difficile per qualsiasi giocatore mantenere il proprio posto vista l’attuale posizione dello United, che è al nono posto in campionato.