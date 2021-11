Clamoroso Icardi, ceduti i beni alla moglie fino al 2050

La coppia Wanda-Icardi, in queste ultime settimane ha attirato l’attenzione di tutti i media. Circa 1 mese fa, un post pubblicato su instagram dalla showgirl sembrava chiudere il matrimonio che durava da oltre 7 anni. Wanda ha svelato tanti retroscena su ciò che ha caraterizzato la sua decisione finale. ll tutto è durato veramente poco, con la coppia che si è riappacificata immediatamente, informando i propri followers sui social, con la frase “L’amore trionfa sempre, tutto il resto sono solo storie”.

La telenovela tutta argentina non è ancora finita. Negli scorsi giorni sono emersi ulteriori dettagli “hot” di un possibile tradimento di Maurito con Eugenia Suarez, detta China: i due sarebbero stati a letto. Ma non avrebbero consumato alcun rapporto. Questo avrebbe provocato tra i due un violento litigio tra davanti a tutti in un noto e lussuosissimo ristorante di Milano.

In attesa di ulteriori novità sullo sviluppo del loro rapporto, sono emerse alcuni dettagli su un possibile “dissesto finanziario” per Icardi in caso di separazione. Secondo quanto riferisce il giornalista argentino Daniel Ambrosino, Wanda Nara non è solo la procuratrice dell’attaccante, ma anche “la prorpietari legale” del marito, almeno per i prossimi trent’anni. “In questa società che hanno fondato, la ‘Work Marketing Football’, la clausola numero 3 dice che la durata della partnership è fissata fino al 31 dicembre”.