Clamoroso Il Mattino: “Juventus su Gattuso. Giuntoli potrebbe raccogliere l’eredità di Paratici”

Per il prossimo calciomercato estivo, si prospetta un grande “valzer” di panchine in Serie A. Pirlo e Inzaghi non sono sicuri di continuare con i propri club, mentre De Zerbi, Gattuso e Iacchini daranno certamente il proprio addio a Sassuolo, Napoli e Fiorentina. Mentre la Roma ha già annunciato l’anticipato addio di Fonseca e Mourinho come suo sostituto.

In particolare in casa Napoli, l’addio di Gattuso è certo ormai da tempo. L’atteggiamento di De Laurentiis non è stato gradito dal Calabrese, che non ha riaperto nessuna possibilità per una possibile permanenza. Nonostante ciò, il tecnico ex-Milan e Palermo è riuscito a risollevare una squadre che pareva “senza vita”, riportandola in piena corsa Champions.

Gattuso ha ricevuto subito richieste per allenare il prossimo anno. La Fiorentina di Commisso si è messa sulle sue tracce, anche se per un periodo sembrava essere stato scalzato da De Zerbi come erede di Iacchini. L’allenatore del Sassuolo però, sembra vicino ad un accordo con gli ucraini dello Shaktar Donetsk. Ecco perché il nome del calabrese è risuonato con una certa insistenza alla panchina viola in questi ultimi giorni.

Il quotidiano “Il Mattino”, nell’edizione di ieri ha reso nota dell’inserimento di un’altra squadra italiana per Rino Gattuso, e non solo: “Gennaro Gattuso dirà addio al Napoli al termine della stagione qualsiasi sia il risultato acquisito in classifica. Il tecnico azzurro ha alle calcagna il presidente della Fiorentina Commisso, che con un corteggiamento elegante ha colpito il tecnico, attratto dalla possibilità di ricostruire la Viola. C’è però anche la Juventus che potrebbe preparare l’assalto all’allenatore su espressa richiesta dello zoccolo duro dello spogliatoio. Magari insieme a Giuntoli, dirigente che piace ai bianconeri e che potrebbe prendere il posto di Paratici.”

Si tratterebbe quindi proprio dei bianconeri, la nuova squadra di Serie A interessata a Giuntoli e Gattuso. Infatti Pirlo non è assolutamente certo per un’altra stagione a Torino, visto l’annata abbastanza disastrosa di quest’anno. Lo stesso Fabio Paratici è stato ritenuto uno dei principali responsabili sia dei molti acquisti non adatti alla Juventus, sia per il “caso Suarez” avvenuto a settembre.