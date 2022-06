Clamoroso: Massimiliano Allegri avvistato in Francia con il DS del PSG?

Massimiliano Allegri avvistato in Francia? È quanto emerge nelle ultime ore per via di una fotografia diffusa dalla pagina Twitter “La Source Parisienne” che ritrae l’attuale allenatore della Juventus all’esterno dell’Hotel Paris di Monaco insieme a Luis Campos, nuovo DS del Paris Saint Germain, dopo l’addio del brasiliano Leonardo.

La foto sta facendo il giro del web e ha causato lo sconcerto tra i tifosi della Juventus ma non solo. Il tweet è stato pubblicato alle ore 17:30, ma la fonte francese assicura di non avere certezze riguardo alla data dello scatto pervenuto in redazione.

I commenti degli utenti di Twitter provano a dare una possibile giustificazione e tra le ipotesi si dice che Allegri frequenta spesso il suddetto hotel. Fatto sta che la compagnia del nuovo DS del PSG resta quanto meno sospetta.

Pur avendo appena concluso una stagione non esaltante alla Juventus con risultati deludenti sia in Champions League che in campionato, non c’erano affatto segnali di possibile separazione considerando anche che al toscano restano ancora tre anni di contratto.

Se venisse confermato che la foto sia stata effettivamente scattata oggi, ci sarà da vedere che tipo di scenari si profileranno: attualmente il più vicino alla panchina del PSG sembrava Zinedine Zidane, ma questa notizia ora rischia di far saltare tutto.

Ecco il tweet che ha pubblicato la foto: