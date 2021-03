TMW – Clamoroso Napoli, offerto triennale da 4 milioni l’anno a Simone Inzaghi

La notizia è sconvolgente. Dopo la certezza dell’interruzione del rapporto di lavoro con Gattuso in estate e la ricerca di un nuovo tecnico tra i giovani leoni (Italiano e De Zerbi) o tra chi ha dimostrato di non essere da meno dei top (Juric), ecco spuntare la clamorosa indiscrezione. Il Napoli nella persona del suo presidente ha offerto un contratto triennale da ben 4 milioni di euro annui a Simone Inzaghi.

La clamorosa indiscrezione ha colpito come un fulmine a ciel sereno l’intero establishment della Lazio che sperava in un tranquillo rinnovo col proprio tecnico. Lo stesso Inzaghi non più di qualche settimana fa dichiarava: “Per il rinnovo non c’è alcun problema, col presidente c’è grandissima sintonia”. Eppure il contratto da 2,5 milioni di euro più bonus non entusiasmava certo il più piccolo degli Inzaghi.

Invece pare proprio che alla fine la spunterà il Napoli, prendendo Tare e Lotito in contropiede e presentandosi a Inzaghi con un’offerta difficile da rifiutare. L’allenatore piacentino, in verità, pensa che il proprio ciclo nella Capitale sia bello che finito. La proprietà dei biancocelesti difficilmente riuscirà a migliorare la rosa con grandi colpi di mercato e la voglia di emergere di Inzaghi più volte si è dovuta imbattere nella ritrosia a spendere di Lotito.

Al Napoli, d’altro canto, troverebbe terreno fertile per sviluppare le proprie idee, prendendo una squadra in rifondazione e facendola maturare giorno dopo giorno con il proprio modo di intendere il calcio. Gli investimenti saranno diversi e oculati e nel rispetto del Fair Play Finanziario Inzaghi potrà dire la sua in sede di calciomercato, consigliando scout e dirigenti durante le fasi dell’acquisto.

Niente da fare dunque per i vari Italiano, Juric, De Zerbi e per la spettacolare suggestione di un Sarri-bis. L’idea del club è quella di mettere al timone un allenatore sì giovane ma con già almeno un po’ di esperienza internazionale. L’amo è stato lanciato. Ora c’è solo da aspettare che le parole lascino il posto ai fatti.