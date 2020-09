Clamoroso Napoli, possibile ritorno di José Maria Callejon?

Nonostante la positività al Covid-19, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, continua a gestire le vicende della SSC Napoli da Roma. Le sue condizioni, infatti, sono buone ed attualmente non febbre o altri sintomi che possano preoccupare.

Il presidente azzurro è infatti in costante contatto con Cristiano Giuntoli non solo per definire le principali trattative in uscita, tra i quali Arek Milik e Kalidou Koulibaly, ma anche per i nuovi acquisti.

Secondo le ultime indiscrezioni, viste le difficoltà della società di trovare un valido sostituto di Matteo Politano sulla fascia destra dell’attacco, all’interno della dirigenza azzurra si sta spingendo ad un possibile ritorno di José Maria Callejon, almeno per un’altra stagione. Parere positivo vi sarebbe anche da parte di Aurelio De Laurentiis, che in questo modo risparmierebbe almeno 30 milioni di euro per un nuovo calciatore.

La trattativa, però, non è semplice. Con Callejon, infatti, vi sono stati mesi di contatti che non sono andati a buon termine.

A prescindere dal Napoli, però, il futuro di Callejon potrebbe essere ancora in Campania. Oltre alle presunte possibilità di rivederlo in azzurro, anche il Benevento sembra essere in contatto con gli agenti del calciatore. La società del presidente Vigorito, infatti, vuole attrezzature una squadra importante per la prossima stagione di Serie A.