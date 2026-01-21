Clamoroso, potrebbe ritornare nello staff di Conte: ecco chi è

Nel Napoli potrebbe esserci una novità che riguarda lo staff tecnico di Antonio Conte. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di una persona che in passato ha già lavorato con l’allenatore

La situazione

A far nascere la voce sono state alcune dichiarazioni del diretto interessato, Tiberio Ancora. Alla domanda su un ritorno, non ha detto no. Anzi, ha risposto con un chiaro “mai dire mai”, definendo la situazione “assurda”. Parole che non chiudono la porta e che fanno pensare che l’ipotesi sia reale.

Il Napoli sta vivendo una stagione complicata, con alti e bassi e tante difficoltà. In questi casi, avere uno staff unito e di fiducia è molto importante. Conte, infatti, ha sempre dato grande valore alle persone che lavorano con lui ogni giorno.

Le sue parole a Radio Kiss Kiss

Qui di seguito le dichiarazioni per intero: “Situazione imbarazzante per gli infortuni del Napoli, in 20 anni con Conte non è mai successo niente del genere. Conosco lo staff e mi sembra assurdo. Ho una visione, ma non voglio crearmi antipatie ed un giorno dirò la mia perché non mi sento di giudicare il lavoro altrui. Sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, quindi preferisco evitare e non mi sembra corretto mettere bocca su qualcosa di cui non mi occupo direttamente”.