Romelu Lukaku, l’attaccante prepara il rientro anticipato: fissata la data del ritorno in campo

Il Napoli e i suoi tifosi continuano a vivere nell’attesa di Romelu Lukaku, fermo dallo scorso agosto a causa della grave lesione al retto femorale sinistro. L’attaccante belga, che ha dovuto affrontare giorni difficili, sta seguendo passo dopo passo il programma di recupero stilato dallo staff medico azzurro e belga.

La data fissata per il suo ritorno in campo è il 22 novembre 2025, nella sfida contro l’Atalanta: serviranno dunque ancora più di due mesi di pazienza prima di rivederlo in azione. Nonostante l’assenza, Lukaku ha saputo trasmettere energia positiva all’interno del gruppo, facendo sentire la sua vicinanza ai compagni e mostrando un atteggiamento esemplare.

Antonio Conte e il suo staff sono rimasti colpiti dalla dedizione e dalla determinazione del centravanti, che sta affrontato ogni seduta di riabilitazione con lo stesso spirito combattivo che porta in campo.

Il ritorno del belga sarà una spinta fondamentale per il Napoli, che potrà contare nuovamente su un punto di riferimento in attacco. Tutto l’ambiente attende il giorno del rientro, con la consapevolezza che, insieme a lui, si potrà lottare con più forza per gli obiettivi stagionali.