sabato, Settembre 27, 2025
HomeSportCalcioNapoli, Lukaku vuole anticipare ancora i tempi: una data nel mirino dell'attaccante
Calcio

Napoli, Lukaku vuole anticipare ancora i tempi: una data nel mirino dell’attaccante

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Romelu Lukaku
Fonte foto: Di Антон Зайцев - https://www.soccer.ru/galery/1262755/photo/908202, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106967152

Il conto alla rovescia è iniziato. Da quella sera di metà agosto, quando Romelu Lukaku ha scoperto che quell’infortunio in amichevole avrebbe cambiato il corso della sua stagione. La diagnosi è stata severa: importante lesione al retto femorale sinistro. Da allora, tutto è fermo.

La data cerchiata in calendario è il 22 novembre, indicata come possibile rientro. Ma Romelu vuole anticipare anche i tempi. Il grande assente del ritorno in Champions League del Napoli è proprio lui, escluso inevitabilmente dalla lista ed un po’ contrariato. In campionato, invece, rimane ancora una finestra: Lukaku vuole tentare il colpo a sorpresa, accorciando i tempi.

Per questo ha detto no all’intervento chirurgico un mese fa, scegliendo la cura conservativa. L’obiettivo è chiaro: ridurre lo stop a circa tre mesi/due mesi e mezzo e tornare in campo prima del previsto. Per guarire, il bomber si è rivolto ai medici di fiducia che lo conoscono da anni e ha deciso di curarsi in Belgio.

Ogni giorno, però, mantiene i contatti con il Napoli, con Antonio Conte e con il dottor Canonico. Intanto, non vuole sentirsi distante dal gruppo e fa sentire il suo appoggio prima di ogni partita.

Articolo precedente
Milan-Napoli, le probabili formazioni: Rrahmani non al meglio, ancora in panchina Lorenzo Lucca
Articolo successivo
Napoli, due cessioni estive lasciano il punto interrogativo nei loro nuovi tifosi
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode