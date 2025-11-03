Juventus, nel mirino di Luciano Spalletti un ex Napoli

Luciano Spalletti vuole ricominciare dalla difesa. Il nuovo allenatore della Juventus avrebbe messo nel mirino un suo vecchio pupillo ai tempi del Napoli: Kim Min-Jae, oggi al Bayern Monaco. A rivelarlo è il giornalista RAI Ciro Venerato, che ha spiegato come il tecnico toscano stia spingendo per un rinforzo di grande personalità ed esperienza internazionale.

Spalletti conosce bene Kim, avendolo allenato nella straordinaria stagione dello Scudetto del Napoli, dove il sudcoreano fu uno dei protagonisti assoluti. La sua solidità, la capacità di impostare dal basso e l’impatto fisico impressionante convinsero l’allora tecnico azzurro a farne un perno della squadra.

Tuttavia, come riportato da Venerato, l’operazione è tutt’altro che semplice. Il Bayern Monaco non sembra intenzionato a privarsi facilmente del difensore. Inoltre, lo stesso Kim percepisce un ingaggio molto elevato, che rappresenterebbe un ostacolo per la Juventus in ottica di sostenibilità economica.

Nonostante le difficoltà, la stima di Spalletti per Kim resta immutata. Il tecnico juventino continua a monitorare la situazione, nella speranza che si aprano spiragli nel mercato di gennaio o, più verosimilmente, in estate.