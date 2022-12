Clamorso Francesco Chiofalo, cancella il tatuaggio per la Fiordaliso

Con la recente edizione della Pupa e il Secchione, condotto da Barbara D’Urso, hanno vito la parecipazion di Francesco Chiofalo: un personal trainer e influencer da 1 milione e mezzo di follower nato nel 1989 a Roma. E’ conosciuto al grande pubblico per aver partecipato nel 2017 insieme alla sua compagna di allora Selvaggia Roma a Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. E’ stato fidanzato con Antonella Fiordelisi.

La schermitrice e il Chiofalo si sono poi lasciati, non senza qualche dissidio. In particolare, nel mirino di “Lenticchio” era finito il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi, che a detta dell’ex tentatore di Temptation Island ha manipolato la figlia indirizzando le sue scelte sentimentali in modo da ottenere più visibilità mediatica:

“Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei Famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single”, ha raccontato Chiofalo a Fanpage. E ancora: “Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva ‘Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?’ Feci gli screen di quelle chat e le mandai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi. Infatti, con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo. Io sono figlio di un costruttore e mia madre è un magistrato, sono di buona famiglia. Ai miei genitori non sono mai piaciuti quelli di Antonella. E al Gf Vip si è visto chi è il padre”.

Il 32enne italiano ora è fidanzato con Drusilla Gucci, proprio la pronipote di Guccio Gucci, il fondatore della casa che veste le star più famose del pianeta. La storia con la Fiordalisa è finita da un pezzo, ma i due non smettono mai di beccarsi a distanza.

Chiofalo ha pubblicato un particolare video su Instagram. Nelle immagini si può vedere l’ex volto di Temptation Island nello studio della sua tatuatrice. Zoomando sul polso, si nota come l’obiettivo di Chiofalo non sia tatuarsi qualcosa di nuovo, bensì modificare il tattoo già presente. Nello specifico, la scritta ‘Antonella‘, che fece durante la relazione con l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7. La scelta di Francesco è stata tatuare sopra il nome della ex fidanzata una spessa linea nera, a significare: capitolo chiuso. Al video, ha aggiunto una didascalia in cui ha scritto:

“Una leggenda metropolitana racconta che quando due fidanzati si tatuano i propri nomi a vicenda la cosa porti enorme sfortuna alla coppia a tal punto da farli lasciare per sempre … l’ho potuto costatare su me stesso … la leggendaria metropolitana è vera.”