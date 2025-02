Clara e il “mistero” del sesto dito: la foto di Sanremo diventa virale

La copertina dedicata al Festival di Sanremo, pubblicata da TV Sorrisi e Canzoni, ha scatenato la curiosità degli utenti sui social. Nell’immagine, che ritrae i 29 artisti in gara, un dettaglio insolito ha attirato l’attenzione: la mano di Clara, cantante in gara con il brano Febbre, sembra avere sei dita.

L’effetto ottico e la reazione di Clara

Clara è ritratta seduta tra Massimo Ranieri ed Emis Killa, ma a far discutere è la sua mano. Molti utenti hanno zoomato sulla foto, evidenziando quello che sembra un evidente errore di fotoritocco o un’illusione ottica, probabilmente dovuta alla posizione delle dita e al colore dell’abito. In poco tempo, il caso è diventato virale, tra ironie e commenti divertiti.

La cantante ha subito reagito con leggerezza, scrivendo su X: “Raga giuro, ho cinque dita! Ma adorerei comunque”, dimostrando di aver preso con ironia la curiosa vicenda.

Il chiarimento di TV Sorrisi e Canzoni

Per mettere fine alla discussione, la stessa TV Sorrisi e Canzoni è intervenuta su Instagram, rassicurando Clara con un post: “Ti volevamo rassicurare, nella copertina non ti abbiamo aggiunto neanche un dito! Scorrete la gallery per verificare da vicino che le dita sono sempre state cinque”.

Il “mistero” è dunque risolto, ma la vicenda ha confermato ancora una volta come ogni dettaglio possa diventare virale e trasformarsi in un momento di divertimento per il pubblico del Festival di Sanremo. Per vedere la foto clicca qui.