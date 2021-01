Clarice: serie dall’universo di “l silenzio degli innocenti” non menzionerà Hannibal

Clarice è una serie statunitense creata da Alex Kurtzman e Jenny Lumet che debutterà l’11 febbraio sul canale CBS.

La serie, prodotta da CBS Television Studios, MGM Television e Secret Hideout, è tratta dall’universo del romanzo bestseller Il silenzio degli innocenti di Thomas Harris. Si tratta di un proseguimento del franchise, iniziato con l’omonimo film del 1991.

Sinossi di Clarice:

Ambientata del 1993, un anno dopo gli eventi di Il silenzio degli innocenti, la serie serve da indagine profonda sulla mai esplorata vicenda personale di Clarice Starling, la promettente recluta che era stata incaricata di indagare sugli omicidi di Buffalo Bill. La donna tornerà a indagare su omicidi seriali. Dovrà anche farsi strada nel mondo di Washington, D.C. fatto di sotterfugi politici. Clarice si confronterà anche con segreti famigliari che l’hanno perseguitata per tutta la vita, riuscendo a trovare la propria voce.

Nonostante Hannibal Lecter sia il protagonista dei romanzi di Thomas Harris e degli adattamenti cinematografici, nella serie non verrà menzionato.

Non si tratta di una scelta voluta dal creatore della serie ma di un impedimento legale. Alex Kurtzman ha infatti rivelato a Entertainment Weekly che i diritti sui personaggi ideati da Thomas Harris sono divisi tra MGM e la Dino de Laurentiis Company.

La dichiarazione di Alex Kurtzman sui diritti e su come abbiano deciso di procedere:

“Sto ancora cercando di capire come siano stati divisi i diritti. Tuttavia non avere accesso al personaggio di Hannibal non è limitante. In realtà è liberatorio perché non vorremmo scrivere di lui [Hannibal], non perché non abbiamo amato i film o lo show ma perché è stato già fatto così bene da così tante persone che non ci sembrava di poter portare qualcosa di fresco.”

Il personaggio di Hannibal Lecter è stato infatti il soggetto di diverse trasposizioni.

Lecter è stato interpretato da Brian Cox in Manhunter – Frammenti di un omicidio, da Anthony Hopkins in Il silenzio degli innocenti, Hannibal e Red Dragon, da Gaspard Ulliel in Hannibal Lecter – Le origini del male e da Mads Mikkelsen nella serie televisiva Hannibal.

Infine il cast è composto da Rebecca Breeds, Devyn A. Tyler, Lucca De Oliveira, Kal Penn, Nick Sandow, Michael Cudlitz, Marnee Carpenter.

Teaser Trailer ufficiale di Clarice: