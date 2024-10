Clarissa Marchese e Federico Gregucci: “C’è stata una crisi dopo l’arrivo del secondo figlio”

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Verissimo ci sono stati Clarissa Marchese e Federico Gregucci, ex volti molto amati di Uomini e Donne. La coppia ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della loro storia d’amore, rivelando di aver affrontato anche una crisi in passato.

“C’è stata una crisi dopo l’arrivo del secondo figlio” – Tra le coppie che più hanno fatto sognare il pubblico di UeD c’è certamente quella formata da Clarissa e Federico. Il loro è stato un colpo di fulmine e dopo otto anni d’amore e la nascita di due figli, Arya e Christian, i due sono più innamorati che mai.

Per la prima volta insieme ai loro figli, la Marchese e l’ex corteggiatore hanno deciso di raccontarsi ai microfoni di Verissimo. Nel parlare della loro storia d’amore, Clarissa non ha nascosto i periodi difficili che lei e Federico hanno dovuto affrontare. Come tutte le coppie, infatti, anche i due ex volti di Uomini e Donne hanno affrontato una crisi di coppia:

“Il periodo di crisi un po’ più pesantino, l’abbiamo avuto dopo la nascita di Christian (il secondo figlio ndr.), non siamo però una di quelle coppie che dopo una crisi, pensiamo basta è finita. L’idea di lasciarci non c’è mai stata”.

IL PRIMO MATRIMONIO A MIAMI – Concluso il loro percorso nel dating-show di Maria De Filippi, Clarissa e Federico sono volati a Miami dove hanno vissuto per ben tre anni. È stato proprio in America che i due hanno deciso di convolare a nozze per la prima volta:

“Ci siamo sposati prima in America, un po’ perché lo volevamo, volendo vivere là dovevamo fare le cose in regola, ci siamo sposati da soli, con due amici. Era un momento in cui noi ci bastavamo, anche se abbiamo sofferto molto perché siamo molto legati alle nostre famiglie”.

Nel 2019 poi, c’è stato in matrimonio in chiesa, in Italia, dove l’ex tronista e Gregucci hanno condiviso la loro gioia insieme ai loro parenti e amici.