Clarissa Marchese, parla della maternità e di sua figlia Arya: “Ho occhi solo per lei”

Mercoledì scorso, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori per la prima volta. Ancora prima del termine della gravidanza, Arya ha deciso di venire al mondo, riempiendo subito d’amore la vita della giovane coppia. Clarissa, sui social, ha deciso di raccontare questo nuovo periodo che è la maternità.

“Ho occhi solo per lei” – Viste tutte le attenzioni che un neonato richiede, i due ovviamente sono lontani dai social. Per questo motivo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di fare un nuovo video per aggiornare i suoi follower: “Ciao ragazze! Volevo farvi questo video al volo per dirvi che stiamo bene”, ha così esordito la ragazza. Clarissa ha poi continuato, raccontando questi primi giorni da neo mamma: “Non ho la faccia freschissima perché sono quattro notti e quattro giorni che non dormo, ma la felicità e l’amore sono talmente grandi che ci dimentichiamo di tutto. Capitemi se non sono super presente, ma come mi ero immaginata all’inizio ho solo tempo e occhi per lei”.

“Federico e Arya? Già innamoratissimi” – La donna ha poi parlato del marito. Clarissa, infatti, si è detta felicissima della costante presenza di Federico e del suo rapporto con Arya. “Sono già innamoratissimi”, rivela la Marchese parlando del rapporto che il papà e la figlia hanno già instaurato. L’ex tronista ha poi continuato, ammettendo la grande somiglianza che c’è tra i due: “E a proposito di Fede, credo proprio che lei gli assomigli proprio tanto. I miei genitori dicono che ha qualcosa anche di me, ma io vedo Arya e vedo Federico, anche se è ancora molto piccolina”. Clarissa Marchese ha poi voluto raccontare qualcosa anche della piccola, nata di 3,7 kg: “È molto buona comunque, a parte nel momento del cambio del pannolino che odia!”