Clarissa Selassié, ha un nuovo amore? Avvistata in dolce compagnia

Protagonista della scorsa edizione del GF Vip, sembra che Clarissa Selassié abbia trovato l’amore. Già l’ex gieffina, recentemente, ha parlato della sua vita amorosa, ammettendo di avere il cuore occupato. A confermare le parole della ragazza è stato il settimanale Chi, pubblicando alcuni scatti che la vedono in dolce compagnia.

HA UN NUOVO AMORE? – Solo poche settimane fa la Selassié ha parlato della sua vita sentimentale, fornendo ai fan gli ultimi aggiornamenti. Come riportato dal portale di gossip IsaeChia, a Turchesando l’ex volto del GF Vip ha così rivelato:

“Forse ho trovato una persona nella mia vita. Fa tutt’altro. Non è di questo ambiente. Mi dà sicurezza e tranquillità. Speriamo bene. Non voglio spoilerare. Sono sulla strada dell’innamorarmi. Non mi accontento mai io”.

In quell’occasione la ragazza non si è voluta sbilanciare molto sull’identità del ragazzo che sembra le stia rapendo il cuore. A rivelare qualche succulento dettaglio è stato il magazine di Alfonso Signorini, pubblicando alcuni teneri scatti che ritraggono Clarissa in compagnia della sua nuova fiamma.

A stregare la principessa è stato Massimo Spada che, stando alla rivista, è “una promessa del ring”. La ragazza e il pugile sono stati visti insieme mentre uscivano dal Grand Hotel La Sonrisa, intenti a scambiarsi delle effusioni che non lasciano spazio ai dubbi.