Clarissa Selassié, inaspettato scoop: “Mi ha scritto un famoso calciatore fidanzato”

Mentre le sue due sorelle, Lulù e Jessica, sono al GF Vip, Clarissa Selassié continua a sganciare scoop. Stando a quanto rivelato dalla princess, a scriverle sarebbe stato un noto calciatore già impegnato. Di chi si tratta?

“Mi ha scritto un famoso calciatore fidanzato” – Con l’ingresso di Antonio Medugno nella casa del GF Vip, Clarissa aveva rivelato che c’era stato qualcosa tra lei e il giovane tiktoker. Si è però trattato di un breve flirt, già archiviato dalla Selassié.

Ospite nuovamente a Casa Chi, Clari si è lasciata sfuggire un inaspettato scoop. Parlando della sua vita sentimentale, l’ex gieffina ha rivelato che tra i suoi corteggiatori c’è anche un famoso calciatore. Nulla di strano se non fosse che il giocatore sarebbe già impegnato:

“Il ragazzo con cui sto uscendo? Non può uscire questo nome, c’è stato un bacio anche venerdì, però non è nessuno del GF Vip, poi veramente Antonio non mi parla mai più, perché lui è molto geloso, sono in ansia. Il calciatore più famoso che mi ha scritto su Instagram in questo periodo? Oh no mi fate andare nei guai, è fidanzato. Ok, è uno dell’Inter, ragazzi non posso parlare. A me non piacciono molto i calciatori, devo essere sincera. Li vedo poco seri e come Jessica non voglio perdite di tempo. Voglio un uomo che mi ami davvero“.

Stando sempre a quanto dichiarato da Clarissa Selassié, però, nel suo cuore ci sarebbe già un altro ragazzo. La principessa etiope non ha voluto rivelare l’identità del fortunato, ma ha voluto precisare che non si tratta di nessun ex gieffino.