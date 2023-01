Clarissa Selassié, urla fuori dalla casa del GF Vip: “Ti aspetto fuori”

Nelle ultime ore a far discutere è stato lo spiazzante gesto di Clarissa Selassié, ex concorrente della scorsa edizione del GF Vip. L’ex gieffina ha deciso di andare fuori dalla casa più spiata d’Italia, dichiarandosi, con l’aiuto di un megafono, a un concorrente.

“Ti aspetto fuori” – Tra gli ultimi vipponi a varcare la porta rossa c’è Andrea Maestrelli, a cui Clarissa ha deciso di dichiararsi. Inaspettatamente, infatti, la principessa ha deciso di tornare a Cinecittà con in mano un megafono. Fuori dalle mura della casa del GF Vip, la Selassié ha urlato: “Andrea sono pazza di te, ti aspetto fuori e accanna co sti limoni”.

Con la sua affermazione, l’ex volto del reality si è riferita al bacio che Andrea si è scambiato con Giaele De Donà durante il gioco della bottiglia. A sentire il messaggio di Clarissa è stata proprio Giaele. La gieffina si è infatti lamentata con Oriana: “Io bacio un ragazzo e ho Dana che rosica di brutto, queste che vengono ad urlare. Io non lo so, non ce la faccio più“.

Davanti a questo spiazzante gesto che da ore sta facendo discutere gli utenti dei social, Biccy.it ha deciso di contattare Clarissa Selassié. La principessa ha così svelato il rapporto che c’è tra lei e Andrea:

“Ci conoscevamo da tanto tempo, lui andava a scuola con Lulù. Non ci eravamo mai calcolati, anche per timidezza. Però mi sono dichiarata, è un bravissimo ragazzo ed è proprio bono. Gli ho detto ‘Andre quando esci ti porto a casa e sei mio’. Quindi per questo ho urlato. Molti mi hanno confusa con Lulù, ma non era lei, sono io che ho gridato per Andre”.