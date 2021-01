Classici Disney, le stranezze che non avevi mai notato guardando i tuoi film d’infanzia preferiti

I classici Disney hanno emozionato da sempre grandi e piccini, e sono stati rivisti anche più volte nel corso della vita di ognuno di noi. Ci sono però dei dettagli, o meglio, delle stranezze, che li caratterizzano, e su cui fino ad ora non abbiamo mai posto la nostra attenzione.

Stiamo parlando di cose che nella realtà sarebbero totalmente prive di senso. Il primo dettaglio ad esempio riguarda l’abbigliamento dei nostri beniamini: i personaggi dei cartoni animati della Disney, infatti, sono soliti indossare sempre gli stessi vestiti.



Altro strano ed inverosimile dettaglio riguarda le principesse, che vengono poste come modello ed esempio per tutte le bambine (e bambini), ma che tuttavia hanno sempre il trucco in ordine e anche i capelli, ostentando una perfezione che invece non è propria agli esseri umani. Ariel, ad esempio, vive truccata e pettinata perfino sott’acqua.