domenica, Marzo 1, 2026
TV

Classifica televoto Sanremo2026: Sal Da Vinci superato al primo posto

Festival di Sanremo 2024
Foto presa da Wikimedia Commons

Il Festival di Sanremo 2026 ha incoronato Sal Da Vinci come vincitore assoluto, ma il dato più sorprendente arriva dal televoto. A imporsi tra il pubblico è infatti Sayf, che ha raccolto il 26,4% delle preferenze, superando il vincitore finale fermo al 23,6%.

Alle spalle dei primi due si piazza Arisa, terza nel televoto con il 19,2%, riuscendo a precedere di misura Ditonellapiaga, che si è fermata al 18,9%. Un distacco minimo che testimonia una competizione apertissima fino all’ultimo voto.

Chiude la top five del televoto la coppia formata da Fedez e Marco Masini, quinta con l’11,9% delle preferenze. Un risultato più contenuto rispetto alle aspettative, ma comunque sufficiente per restare tra i protagonisti della finale.

Diverso l’esito della classifica generale, determinata dalla somma di Televoto, Giuria della Stampa e Giuria Radio. Qui Sal Da Vinci conquista il primo posto con il 22,2%, precedendo Sayf al 21,9%, Ditonellapiaga al 20,6%, Arisa al 18,9% e Fedez & Masini che chiudono con il 16,5%. Un verdetto che ha premiato l’equilibrio complessivo più che il consenso popolare.

