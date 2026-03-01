Classifica televoto Sanremo2026: Sal Da Vinci superato al primo posto

Il Festival di Sanremo 2026 ha incoronato Sal Da Vinci come vincitore assoluto, ma il dato più sorprendente arriva dal televoto. A imporsi tra il pubblico è infatti Sayf, che ha raccolto il 26,4% delle preferenze, superando il vincitore finale fermo al 23,6%.

Alle spalle dei primi due si piazza Arisa, terza nel televoto con il 19,2%, riuscendo a precedere di misura Ditonellapiaga, che si è fermata al 18,9%. Un distacco minimo che testimonia una competizione apertissima fino all’ultimo voto.

Chiude la top five del televoto la coppia formata da Fedez e Marco Masini, quinta con l’11,9% delle preferenze. Un risultato più contenuto rispetto alle aspettative, ma comunque sufficiente per restare tra i protagonisti della finale.

Diverso l’esito della classifica generale, determinata dalla somma di Televoto, Giuria della Stampa e Giuria Radio. Qui Sal Da Vinci conquista il primo posto con il 22,2%, precedendo Sayf al 21,9%, Ditonellapiaga al 20,6%, Arisa al 18,9% e Fedez & Masini che chiudono con il 16,5%. Un verdetto che ha premiato l’equilibrio complessivo più che il consenso popolare.