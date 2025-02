Claudia Chessa, la ragazza caduta dal balcone a Malta torna in Sardegna

Claudia Chessa è tornata in Italia. La diciottenne, durante un litigio con il fidanzato, mentre si trovavano a Malta agli inizi di Gennaio, è caduta dal balcone dell’hotel in cui alloggiavano. Ad attutire il volo ed il colpo è stato il telone di un ristorante sottostante.

La giovane, dopo la caduta, ha perso i sensi. I soccorsi, chiamati dalla reception dell’albergo, sono giunti immediatamente sul posto. La vittima non è mai stata in pericolo di vita, riportando fortunatamente solo una frattura alla schiena. Ad oggi, la diciottenne si è ripresa ed è tornata nella sua città natale, Arzachena.

Sin dall’inizio della vicenda, la dinamica degli eventi non è apparsa chiara. Entrambe le parti coinvolte, Claudia ed il suo fidanzato, hanno fornito alla Polizia versioni e dettagli differenti. In un primo momento, il ventisettenne si sarebbe dichiarato colpevole di quanto accaduto. Tornato in Italia, circa 24 ore dopo la caduta, avrebbe ritrattato e fornito un racconto differente. Stando a quanto raccontato, lui non avrebbe nulla a che fare con il volo della compagna. Quando è accaduto lo spiacevole evento, lui si trovava in bagno. È uscito fuori, soltanto dopo aver sentito un forte rumore; quello del volo della compagna.

La versione della vittima è tutt’altra. I due stavano discutendo ed il litigio sarebbe degenerato, a tal punto da buttarsi dal balcone, per mettersi in salvo dall’ira del fidanzato. Proprio questo è stato quanto confessato dalla giovane al padre.

I genitori della diciottenne credono alla figlia, consapevoli del coraggio richiesto nel fare affermazioni simili. Appena rientrata in Italia, Claudia ha chiesto di fornire la sua versione dei fatti alla Squadra Mobile. Oggi si terrà tale incontro. Nel frattempo, l’accusato continua a girare a piede libero sul suolo italiano, senza alcun limite di avvicinamento.