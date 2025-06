Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi in attesa del secondo figlio: il nome del piccolo è ancora un dilemma

La famiglia formata da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si prepara ad accogliere un nuovo membro: a distanza di poco più di due anni dalla nascita della dolcissima Maria Vittoria, la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne è in attesa del secondo figlio, un maschietto. La notizia della gravidanza, annunciata lo scorso 11 maggio, ha subito suscitato grande entusiasmo tra i fan della coppia, che ora sono coinvolti anche nella scelta del nome del piccolo in arrivo.

Claudia, sempre molto attiva sui social e attenta a coinvolgere la sua community, ha condiviso su Instagram i tre nomi finalisti tra cui lei e Lorenzo stanno cercando di scegliere: Leonardo Maria, Edoardo Maria e Bryan. Per rendere i follower partecipi, ha anche lanciato un sondaggio chiedendo loro di esprimere la propria preferenza.

Tuttavia, non tutte le proposte sembrano convincere la futura mamma bis. In particolare, Claudia ha espresso delle riserve su Bryan, il nome preferito da Lorenzo. Con simpatia e sincerità, ha commentato in una nota vocale: “No ragazze, Bryan no. È un bel nome, ma io non sono americana. Ho già una figlia che si chiama Maria Vittoria, immaginate poi: Maria Vittoria e Bryan! Non ha senso. Preferisco nomi italiani, classici e armoniosi come Leonardo Maria o Edoardo Maria”.

Il dibattito è aperto e i fan non si tirano indietro nel dire la loro. Mentre cresce l’attesa per l’arrivo del piccolo, la scelta del nome resta ancora in sospeso. Una cosa è certa: sarà un bimbo molto amato, non solo dai genitori, ma anche da un pubblico affezionato che segue ogni passo della loro storia con affetto.