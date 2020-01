Claudia Dionigi: tra le tante risposte su Instagram, parla di Sara Affi Fella

Ieri, su Instagram, Claudia Dionigi ha voluto rispondere alle curiosità dei fan. Non è mancata la sua solita simpatia, sorprendendo i fan con la sua risposta riguardo l’argomento Sara Affi Fella. Le due ragazze hanno in comune Lorenzo Riccardi, il fidanzato di Claudia. Il ragazzo, prima corteggiatore di Ludovica Valli, ha provato con Sara, ricevendo una delusione anche da lei. Una volta salito sul trono, però, ha conosciuto la sua Claudia con cui è andato a convivere a Latina (la città della Dionigi).

LE RISPOSTE SU INSTAGRAM – Tramite le IG Stories, la Dionigi ha voluto rispondere alle domande dei follower. Non sono mancate le domande sulle due nuove troniste di Uomini e Donne. Riguardo Giovanna Abate, Claudia si è detta felice per lei, augurandole di trovare qualcuno che le faccia battere il cuore. Trova simpatica anche Sara, ma non le convincono i suoi due corteggiatori che molto spesso, durante la puntata, finiscono per litigare.

COSA PENSA DI SARA AFFI FELLA? – È arrivata anche la domanda riguardante Sara, a cui Claudia ha risposto con ironia. Al “Cosa pensi di Sara Affi Fella?”, Claudia ha scritto: “Che mi ha fatto un grandissimo favore”.

