Claudia Garcia: “Niente rinnovo per Ronaldo, ma resterà alla Juve”

Da giorni circolano voci relative al possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il fuoriclasse portoghese è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, disposto a far follie per portarlo a Parigi.

Stando però a quanto riporta Claudia Garcia, nota giornalista esperta del calcio lusitano e conoscitrice dei movimenti di mercato di Jorge Mendes, CR7 resterà alla Juve almeno fino al 2022. Ecco le parole rilasciate ai microfoni di Calciomercato.it:

“Io credo che CR7 rimarrà sempre alla Juventus, almeno fino al 2022. La Juventus non gli offrirà il rinnovo adesso, non farà mai questa cosa. ​Ronaldo rimarrà fino alla fine del contratto, anche perché la società ha un un piano commerciale per lui di quattro anni, senza dimenticare che sta giocando ancora benissimo e segnando tanti gol.

Anche se lui volesse andare da qualche altra parte, non ci sono squadre che in questo momento possono mettere sul piatto 50-60 milioni di euro per il suo cartellino, oltre ovviamente ad un ingaggio da 31 milioni a stagione.

In Europa, come top club, non ha alternative alla Juve, senza tralasciare il fatto che non vuole andare in Cina. Deve per forza restare a Torino e cercare di giocare nel miglior modo possibile per convincere la dirigenza a rinnovargli il contratto. La Juventus in futuro valuterà se Ronaldo meriterà il rinnovo, altrimenti andrà dove vuole terminato il contratto nel 2022″.