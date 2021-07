Claudia Pandolfi sfoglia l’album dei ricordi: oggi come allora è sempre bellissima

Lasciano di stucco le foto da bambina di Claudia Pandolfi che, oggi come allora, mantiene intatta la sua bellezza e la sua genuinità. Gli scatti, messi a paragone con quelli da adulta, avrebbero fatto meravigliare migliaia di fan che non hanno potuto fa altro che complimentarsi con l’attrice per quegli scatti in cui mostra forse una delle parti più intime della propria infanzia.

Un dettaglio però non sarebbe passato inosservato ai tanti follower dell’attrice. Quasi tutti avrebbero infatti risposto a quelle immagini invocando la incredibile somiglianza tra il volto di lei da bimba con quello attuale. Un profluvio di complimenti e secondo alcuni anche la prova di una bellezza che non ha mai fatto ricorso alla chirurgia. In una immagine la Pandolfi appare sorridente mentre dietro di lei alto di leva un falò. “Ho sempre sognato che fossero ali” la didascalia in cui effettivamente le fiamme sembrerebbero disegnano due ali dietro di lei.

L’attrice romana avrebbe mostrato le foto che raccontano di una infanzia felice e ancora lontana dai riflettori e il richiamo dello spettacolo. Di lì a qualche anno, infatti, sarebbe arrivata la partecipazione a Miss Italia nel 1991 in cui riuscirà a stregare il giurato Michele Placido che le offrirà un ruolo nel film “Le amiche del cuore”.

La carriera della Pandolfi da quel momento prenderà il volo con partecipazioni in ben 28 pellicole e 22 serie tv oltre che a campagne pubblicitarie, show televisivi e videoclip musicali.

L’ultima fatica è rappresentata dalla miniserie tv firmata da Fabio Mollo e Enrico Rosati, Masantonio – Sezione scomparsi, in cui interpreta Valeria amica e forse anche qualcosa di più del burbero Elio Masantonio interpretato da Alessandro Preziosi. “C’è stata una grande storia tra Elio e Valeria, ma non d’amore convenzionale. E poi vallo a fare innamorare uno così! Masantonio si muove su codici di comunicazione diversi”, commenta la stessa attrice a riguardo. Chissà come andrà a finire tra i due. Intanto il finale di stagione è fissata per il 23 luglio…ma una seconda sarebbe già in lavorazione. Ancora un altro successo per la bella quarantaseienne.

Qui la foto di Claudia da bambina.