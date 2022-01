Claudia Ruggeri, avete visto suo marito? La dolce foto pubblicata sui social

Claudia Ruggeri è la famosa Miss Claudia del game show Avanti Un Altro! condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra lei e Paolo Bonolis non c’è solo un rapporto professionale poiché la donna è sposata con il fratello di Sonia Bruganelli, moglie del presentatore. Questo, quindi, fa di lei sua cognata. Avete mai visto il marito di Miss Claudia?

Chi è Marco Bruganelli?

Marco Bruganelli, fratello della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, è il marito di Claudia Ruggeri. L’uomo di lavoro fa l’imprenditore ed è più grande di sua moglie. Nonostante questa differenza di età, i due sono molto innamorati e affiatati, sono una coppia ormai da tantissimi anni e sognano di diventare presto genitori.

La donna non condivide molti contenuti sui social assieme a suo marito, ma in occasione del suo compleanno (avvenuto a maggio), Claudia ha deciso di dedicargli un post su Instagram. Tantissimi follower (la sua pagina è seguita da oltre 1 un milione di seguaci) hanno notato la somiglianza con la sorella Sonia Bruganelli.

Il rapporto con paolo Bonolis

Essendo ormai una famiglia, la donna è molto legata a Paolo Bonolis. Tuttavia, Claudia ha dichiarato di averlo conosciuto molto prima di fidanzarsi con Marco Bruganelli. I due, infatti, si sono conosciuti a Ciao Darwin e in seguito a Domenica In. Oggi i due lavorano insieme ad Avanti Un Altro! ma non ha negato di aver ricevuto dei no da parte del cognato. La Miss, di fatti, ha spiegato che Bonolis è molto serio sul lavoro e non fa favoritismi a nessuno, nemmeno ai parenti.

La donna spesso viene attaccata sul web a causa di questa parentela con il conduttore, tuttavia, ha sempre dichiarato di essere fiera di come è diventata negli anni, solo con tanto studio e sacrificio.