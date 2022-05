Claudio Baglioni, infanzia: le foto in bianco e nero

Tra i cantautori italiani che hanno fatto la storia c’è sicuramente Claudio Baglioni. Icona della musica italiana, l’artista continua a oggi ad essere amato da i suoi tantissimi fan.

Come accaduto ad altre celebrità, anche nel suo caso i suoi sostenitori hanno spesso tentato di scavare nel suo passato per scoprire com’era da bambino. Sono così emerse degli scatti in banco e nero da cui non sfugge un particolare: lo sguardo.

GLI SCATTI DEL PASSATO – Negli ultimi anni su internet sono iniziate a circolare le vecchie foto di Baglioni. Nel vedere la fotografia che lo ritrae da bambino, non si possono certamente non notare gli occhi. Il bambino biondo, infatti, ha lo stesso sguardo cupo e accigliato che ancora oggi troneggia nell’artista.

Il bambino, però, ancora non sapeva che sarebbe riuscito a far diventare realtà i suoi sogni. Nel corso della sua lunga carriera, infatti, Claudio Baglioni è riuscito a collezionare una lunghissima serie di successi. L’artista, inoltre, è riuscito a cimentarsi anche in altri campi.

Qualche anno fa il cantante è approdato in televisione in vesti inedite. L’uomo ha infatti condotto svariati programmi televisivi, arrivando all’ambito palco dell’Ariston. L’artista ha condotto un’edizione del Festival di Sanremo, dimostrando il suo innegabile talento.

Per vedere le foto, clicca qui.