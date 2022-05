Claudio Lippi: “Il medico bevve per dirmi che stavo morendo”

Claudio Lippi esordisce come cantante nei lontani anni 60. Incide anche alcuni dischi e ottiene diversi successi discografici. Negli anni 70 si avvicina al mondo della radio, conduce infatti alcune trasmissioni per la Rai. Negli anni 80 è a capo di una condizione di un gioco insieme a Raimondo Vianello ma è solo negli anni 90 che entra in Canale 5 e partecipa come presentatore a diversi programmi di spicco.

Claudio Lippi la sua vita privata e la carriera

Volto noto del programma Buona Domenica di Maurizio Costanzo su Canale 5 partecipa negli anni 2000 a diversi altri show per poi nel 2003 ritornare in Rai a Domenica In. Ritornerà in Mediaset solo nel 2006 dopo poco annuncerà di abbandonare il programma per divergenze con gli autori.

La vita di Claudio Lippi dopo la malattia

Nel 2016 Claudio Lippi è costretto a lasciare il mondo dello spettacolo in seguito ad un malore per dedicarsi alla propria salute. Per un certo periodo abbastanza lungo è stato ricoverato all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Riguardo quel periodo dichiarerà in seguito: “Il medico che mi visitò si fece portare un bicchiere d’acqua, era per lui. Poi mi ha detto ‘Stai morendo’. […] A volte riesce ad essere una medicina. Non condivido sempre lo slogan ‘The show must go on’, ma spesso è quello che succede”.