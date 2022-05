Claudio Lippi stronca i reality: “Non entro in quelle dinamiche, non è finto snobismo ma coerenza”

Sono tante le celebrità che hanno preso parte ai vari reality show, celebrità che non avremmo mai pensato di vedere in tv in quelle vesti. Eppure, spesso per soldi, spesso per rilanciare la loro carriera si sono prestati a questi meccanismi televisivi. Non è però il caso di Claudio Lippi, storico conduttore il quale ha sempre rifiutato rimanendo coerente con sé stesso.

Reality? No, grazie!

Intervistato dal Corriere della Sera, Claudio Lippi ha sottolineato di aver sempre rifiutato proposte inerenti ai reality show per coerenza. “Ho rifiutato L’isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Ma mi creda, non è finto snobismo e nemmeno vuol dire che io non abbia bisogno di soldi, anzi.

È semplice coerenza: vado ogni tanto in qualche talk show e mi fa piacere, ma non mi si può chiedere di entrare in quelle dinamiche dove le liti, le riconciliazioni, i dissidi sono fatti per fare spettacolo. Non fa per me. Senza contare che io ho quattro bypass addosso” ha confessato lo storico conduttore.

Le confessioni sulla tv

Inoltre, Lippi ha spiegato di mancare dalla tv ormai dal 2006 quando lasciò Buona Domenica di Maurizio Costanzo, tuttavia si è cimentato in altro e non si è mai fermato. “Non lavoro in televisione da quell’ottobre 2006, da quando me ne andai perché sentivo che non era più conforme a quello che ero e a quello che facevo. Vede, anche in questo caso ho seguito quella voce interna che mi avvisa sempre quando qualcosa mi veste bene o meno. Certo, ha significato rinunciare a bei guadagni, certo, ha significato una bella responsabilità per uno che ha famiglia” ha sottolineato l’ex conduttore.

Nonostante ciò, l’uomo ha comunque preso parte a numerosi programmi televisivi come La Prova del Cuoco e Tale e Quale Show.