Clausola Osimhen, Chelsea in agguato: a giugno è pronto a pagare 130 milioni alla SSC Napoli

Il Chelsea non stava aspettando altro. Victor Osimhen, nei prossimi giorni, firmerà il suo nuovo contratto con la SSC Napoli, un contratto che durerà un anno in più fino al 2026 e con una clausola importante da 130 milioni di euro.

Una cifra elevata per i club italiani ma non per quelli della Premier League, con il Chelsea pronto a sborsare l’intera somma per acquistare le prestazioni sportive dell’attaccante nigeriano neo vincitore del Pallone d’Oro africano.

IL NAPOLI INCASSERA’ LA CIFRA PIU’ ALTA DI SEMPRE DALLA CESSIONE DI VICTOR OSIMHEN

Con il rinnovo il Napoli si cautelerà da un possibile addio a costo zero dell’attaccante. De Laurentiis è però consapevole che la clausola rescissoria porterà via da Napoli il giocatore già il prossimo anno.

Si tratta di una cifra che il Chelsea voleva elargire già la scorsa estate. Per Osimhen un contratto faraonico tanto da poter diventare uno dei calciatori più pagati della Premier League. L’attaccante azzurro ha sempre dichiarato che la Premier rappresenta il suo sogno per il futuro.