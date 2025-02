Clementino, il colpo basso a Loredana Bertè: “Sono inca**ata”

Nel corso della prima puntata della nuova edizione di The Voice Senior, andata in onda venerdì sera, non è mancato il primo colpo basso tra i giudici. A tirarlo è stato Clementino, penalizzando Loredana Bertè.

“Sono inca**ata” – Il tutto ha avuto inizio quando a presentarsi in studio è stato Luigi Lusi, che da decenni si esibisce come artista di strada in Piazza di Spagna. Nella clip di presentazione, il 60enne romano ha rivelato di sperare di finire nel team della Bertè.

Una volta sul palco, Luigi ha intonato Roxanne, uno degli indimenticabili brani dei Police. Il musicista ha regalato al pubblico una performance da brividi, spingendo tutti e quattro i giudici a voltarsi. È stato proprio in quel momento che il rapper partenopeo ha deciso di stravolgere i piani.

Clementino ha deciso di utilizzare il tasto “blocco” con Loredana, impedendole così di poter essere scelta da Luigi. Ovviamente l’artista calabrese non ha preso bene il colpo basso tirato dal collega. “Si, sono inca**ata”, ha così tuonato la cantante.

“Adesso te meno proprio, meglio che sparisci, comincia a correre”, ha così sbottato la Bertè, provocando le risate del rapper. Loredana ha poi proseguito: “Se vieni qua ti cieco un occhio”. Ovviamente il tutto è avvenuto in un’atmosfera goliardica, concludendosi con la scelta di Luigi di entrare nella squadra di Clementino.