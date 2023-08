Clizia Incorvaia, al capolinea la sua storia con Paolo Ciavarro? Arriva la risposta

Nelle ultime settimane a far preoccupare i fan del GF Vip sono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due, oramai insieme da più di 3 anni, sono finiti al centro del gossip per alcuni rumors su una possibile crisi. Dopo tanto vociferare, l’ex gieffina ha deciso di intervenire e chiarire ogni dubbio.

AMORE AL CAPOLINEA? – Come è noto ai fan più affezionati del GF Vip, Paolo e Clizia si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia. Una volta conclusa la loro esperienza nel reality di Alfonso Signorini, i due hanno deciso di viversi la loro storia lontano dalle telecamere. Dal loro amore, inoltre, è venuto alla luce il piccolo Gabriele.

Molto attivi sui social, i due ex gieffini sono soliti condividere con i numerosi fan la loro quotidianità. Negli ultimi tempi, però, la Incorvaia sembra sparita da Instagram, mentre Ciavarro non mostra più la sua compagna nelle sue IG Stories e nei suoi scatti. Questi piccoli dettagli hanno allarmato i fan, facendo pensare che tra i due sia successo qualcosa.

A insospettire ulteriormente gli utenti del web è stata una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza. Nelle sue IG Stories, l’esperto del gossip ha condiviso un messaggio di un fan che sosteneva che la storia tra Clizia e il volto di Forum fosse giunta al capolinea. Successivamente, però, è intervenuto un altro utente che ha smentito i rumors sulla crisi di coppia, sostenendo che i due sarebbero in vacanza insieme.

A smentire ufficialmente le voci su una loro crisi è stata proprio Clizia Incorvaia. L’ex volto del GF Vip ha pubblicato una serie di scatti su Instagram che la ritraggono insieme al suo Paolo, entrambi in vacanza in Croazia. Ad accompagnare le foto è la dolce descrizione: “Sei la mia scelta, ti amo”. Molto probabilmente, la donna ha deciso di mettere in pausa i social per godersi questi giorni di tranquillità insieme al compagno.