Clizia Incorvaia, al centro delle critiche per lo svezzamento del figlio: la dura replica della donna

Nei giorni scorsi Clizia Incorvaia si è ritrovata al centro della bufera. A scatenare le polemiche degli utenti è stato un video pubblicato dall’ex gieffina, in cui quest’ultima mostra la prima pappa del figlio.

Davanti ad un innocuo e innocente video, si sono scatenate dure critiche. Non è mancata la replica della Incorvaia, che si è scagliata contro chi l’ha criticata sotto al breve filmato.

LA DURA REPLICA – Il 19 febbraio scorso è venuto al mondo Gabriele, frutto dell’amore tra Clizia e Paolo Ciavarro. Si tratta del secondo figlio per l’ex volto del GF Vip, già mamma di Nina, avuta da una passata relazione con Francesco Sarcina.

Molto attiva sui social, la modella ha spesso condiviso i primi mesi di vita di Gabriele. Sotto a questi post e video, spesso, la donna è stata vittima di aspre critiche da parte degli utenti del web. L’ultima è sorta dopo un breve filmato in cui la donna ha mostrato il piccolo intento a mangiare per la prima volta della frutta.

C’è stato chi però ha avuto da ridire, attaccando la donna. Davanti a queste polemiche, Clizia ha eliminato il video e si è scagliata duramente contro questi “pediatri improvvisati”. In alcune IG Stories, la modella ha così dichiarazioni:

“A tutti i pediatri improvvisati sul web: abbiamo iniziato lo svezzamento piano piano, adesso abbiamo provato la frutta, e poi capiremo. Tutto questo dopo aver parlato con il nostro pediatra che segue in maniera eccelsa Gabriele. Ho dovuto eliminare il video della prima pappa di Gabriele, perché non voglio energie negative e gente che scriva cose senza criterio sotto un video di bellezza. E non permetto a gentaglia di rovinare e inquinare anche ciò. Noi abbiamo un pediatra e a lui facciamo riferimento, non a tuttologi vari ed eventuali”.