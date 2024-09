Clizia Incorvaia, beccata da Selvaggia Lucarelli: “Non imparano”

Selvaggia Lucarelli continua a segnalare tutti gli influencer che fanno sponsorizzazioni “sospette”. Questa volta a finire nel mirino della giornalista è Clizia Incorvaia, ex protagonista del GF Vip.

“Non imparano” – Come la maggior parte dei suoi colleghi, anche l’ex gieffina è attualmente impegnata l’81esima Mostra del Cinema che come ogni anno si tiene a Venezia. Una volta giunta nel capoluogo veneto, la compagna di Paolo Ciavarro ha condiviso alcune IG Stories ed una in particolare non è sfuggito all’occhio attento della Lucarelli.

Approdata a Venezia, Clizia ha mostrato ai numerosi fan il lussuoso hotel in cui soggiornerà in questi eventi. Ovviamente la Incorvaia non ha speso alcun centesimo, offrendo in cambio il pubblicizzare l’albergo attraverso le sue Storie di Instagram. Nulla di strano, dato che è oramai una consuetudine di molti influencer italiani, ma l’ex volto del GF Vip avrebbe fatto una sponsorizzazione alquanto “sospetta”.

Nelle IG Stories in cui sponsorizza l’Hotel Nani Mocenigo Palace, dove sta attualmente soggiornando, Clizia ha utilizzato la dicitura #Supplied, ma non lo avrebbe fatto correttamente. L’influencer siciliana, infatti, ha posizionato la scritta in alto a destra, optando per utilizzare un carattere minuscolo.

Ovviamente questa sponsorizzazione non è affatto sfuggita a Selvaggia. La donna, infatti, ha prontamente condiviso l’IG Story di Clizia incriminata, aggiungendo: “Qui il supplied è proprio per intenditori… Oh, non imparano”.