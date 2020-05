Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island Vip? Arriva la risposta di lei

Continua la storia d’amore nata tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nata durante il loro percorso al Grande Fratello Vip di quest’anno. I due sono rimasti separati, però, sin dalla fine della trasmissione. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, non hanno potuto trascorrere del tempo insieme.

PAOLO E CLIZIA: IL DESIDERIO DI VEDERSI – Come saprete, non ci si può spostare da una regione all’altra se non per motivi molto importanti quali ad esempio la salute o il lavoro. I due, quindi, non hanno mai potuto vivere a pieno la loro storia d’amore, se non davanti alle telecamere di canale 5. Non vedono l’ora di rivedersi per poter stare finalmente insieme.

CLIZIA SENTE PAOLO MOLTO PRESENTE – Clizia ha dichiarato, però, di sentire Paolo sempre molto vicino. ‘Mi ha raggiunto con messaggi e telefonate. Però non possiamo infrangere le regole e rischiare una denuncia, data la situazione in cui ci troviamo con l’italia divisa in due. Portiamo rispetto a questa situazione molto drammatica’.

CLIZIA DICHIARA CHE PAOLO è UN FIDANZATO MOLTO PRESENTE – La ragazza ha poi tenuto a ribadire quanto fosse presente per lei Paolo Ciavarro come fidanzato. Ha infatti dichiarato: ‘E’ sempre molto attento, è un uomo d’altri tempi. […] Mi ha sempre dato attenzioni, però non sui social network perchè non vogliamo farci divorare, com’è accaduto a tanti altri colleghi. Quindi stiamo preservando qualcosa di nostro e magico’.

CLIZIA CONVIVRà CON PAOLO? – La ragazza non esclude nulla, ma teme ancora per la piccola Nina, bambina nata dall’amore con Francesco Sarcina. ‘Mi hanno colpito la sua eleganza e la sua selettività. Il fatto cioè che a Paolo non piacciano tutti. E’ un uomo raffinato, riservato e introspettivo. Sono atteggiamenti da principe. Lui mi ha fatto sentire protetta come non aveva fatto mai nessuno’.

I DUE PARTECIPERANNO A TEMPTATION ISLAND VIP?- E’ stato chiesto poi se avessero intenzione di partecipare alla prossima edizione di Temptation Island Vip, ma le parole di lei sono state decisamente negative. ‘Assolutamente no. Questa è follia pura. Non so chi abbia fatto girare queste voci, ma non è proprio nel nostro modo di vivere’.