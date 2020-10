Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro pronti al matrimonio, Eleonora Giorgi interviene:”Non sapevo nulla”

In un’intervista per il settimanale Oggi, Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi hanno lasciato una doppia intervista nella quale è emersa la faccenda relativa ad un futuro matrimonio tra Clizia e Paolo. La voce, poi, ha iniziato a circolare.

Nella questione è intervenuta anche Eleonora che è spesso attenta alle vicende che vedono protagonista il figlio, essendo qualche volta anche un po’ invadente. L’attrice ha dichiarato di non essere a conoscenza di questo presunto matrimonio, ma Clizia ha subito chiarito qualsiasi dubbio.

PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA: PRONTI AL MATRIMONIO? – I due si sono conosciuto all’interno della casa del Gf Vip e hanno iniziato una relazione proprio una volta usciti entrambi dal reality. Attualmente la coppia sta vivendo un amore a distanza, dato che lei vive a Milano e lui a Roma. Per questo motivo Paolo e Clizia stanno pensando ad una convivenza e ad un possibile matrimonio.

Quando Eleonora ha dichiarato di non sapere nulla, Clizia ha spiegato che in realtà sarebbe troppo presto per poterne parlare con certezza. Al momento, infatti, Ciavarro non ha fatto alcuna proposta con un eventuale anello e mancano i presupposti per far si che i due possano sposarsi. Questo, però, non vuol dire che i due non ci abbiano pensato, anche più volte.

I PROGETTI DI CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO – La coppia sta pensando ad una possibile convivenza prima di pensare ad un possibile futuro matrimonio. L’Incorvaia ha dichiarato, in una precedente intervista, di essere pronta anche a fare un figlio con quello che è il suo attuale compagno. Questi, però, per ora non restano altro che progetti. Ciò che rimane certo è che i due stanno davvero bene insieme e si amano molto.