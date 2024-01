Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, sul matrimonio: “Voglio avere mamma Eleonora al mio fianco”

A distanza di quattro anni dalla nascita del loro amore e dal loro bambino, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di convolare a nozze. Dopo l’annuncio del loro matrimonio, i due ex gieffini hanno voluto raccontare al settimanale Chi non solo le novità sulla cerimonia, ma anche un doloroso e inedito evento del loro passato.

“Prima di Gabriele abbiamo perso un figlio” – Al magazine di Alfonso Signorini, l’amata coppia del GF Vip ha rivelato che in questi quattro anni non sono mancate le difficoltà. L’Incorvaia, infatti, ha confessato di aver subito un aborto spontaneo poco prima della gravidanza di Gabriele:

“Abbiamo anche perso un figlio. Il nostro piccolo Gabriele è arrivato tra mesi dopo un aborto e siamo stati fortunatissimi, ma abbiamo affrontato anche momenti che ci hanno messo a dura prova. Sono state prove importanti e non è che non si vacilli. Era il nostro anniversario, festeggiavamo un anno insieme, era l’8 febbraio, mentre tutti ci mandavano messaggi di auguri, scoprivamo che quel bambino non sarebbe mai nato”.

“Voglio avere mamma Eleonora al mio fianco” – Dopo l’annuncio delle nozze, Paolo e la compagna hanno deciso di rivelare a Chi i primi dettagli dell’atteso evento. L’ex gieffino ha fatto la fatidica proposta il 31 dicembre, dopo tanta attesa da parte di Clizia. L’influencer, infatti, si è messa a cercare l’abito ancor prima che il compagno le chiedesse la mano.

“Il matrimonio è stata l’unica cosa per cui abbiamo aspettato. In effetti, per tutto il resto abbiamo corso, ed è stata una bella corsa. Questo era il naturale coronamento, però non nascondo che anche la situazione di mia mamma mi abbia spinto a farlo. Ne ho parlato con lei innanzitutto, abbiamo parlato a lungo, alla fine ho deciso di farlo quest’anno perché voglio averla, voglio avere mamma al mi fianco“, ha spiegato Paolo. Il ragazzo, quindi, non ha nascosto come la malattia della madre lo abbia destabilizzato, ma è stata proprio lei a spingerlo a verso la sua felicità.

La Incorvaia ha così rivelato i primi dettagli sul matrimonio: “L’11 ottobre in Campania, non proprio a Napoli, anche se nelle mie vene scorre sangue napoletano. Sarà un matrimonio all’aperto, tutto bianco, tutto lucine, in stile boho chic. Stiamo scegliendo una persona speciale che ci sposi perché sarà una cerimonia civile, Nina e Gabriele saranno i nostri paggetto e damigella, poi ci sarà una sorpresa musicale pazzesca”.